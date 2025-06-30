Ограничения движения транспорта в Тернопольской области вводятся из-за повышения температуры воздуха более +28°C, сообщает Politeka.

Как сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины, для сохранения дорожного покрытия в жаркий период временно запрещается передвижение тяжеловесного транспорта. Ограничения касаются грузовиков, фактическая масса которых превышает 24 тонны, а погрузка на ось — более 7 тонн.

Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить образование путей и повреждение асфальтового покрытия, которое летом становится особенно уязвимым к разрушению.

По информации агентства, грузовики могут переждать период действия запрета на специально обустроенных стояночных площадках, размещенных в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Ограничения движения транспорта в Тернопольской области не распространяются на авто, перевозящие опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также технику, привлеченную к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На дорогах государственного значения области установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Контроль соблюдения весовых параметров и температурных ограничений осуществляют инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Национальной полицией.

Регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины — законами «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и постановлениями Кабинета Министров Украины №879.