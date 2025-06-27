Для пенсіонерів у Чернігові на популярних платформах з пошуку роботи пропонують досить велику кількість вакансій у різних галузях.

У Чернігові є компанії, які радо візьмуть на роботу людей пенсійного віку, залежно від їх компетенцій та побажань по заробітній платі, пише Politeka.

Наприклад, у Чернігові шукають вантажника, готові взяти пенсіонера. Спину рвати не доведеться, робота винятково на електровізку, за допомогою якого потрібно переміщати товар у необхідну зону. Зарплата 30-33 тис. гривень на місяць, можливі преміальні виплати, забезпечується безкоштовний корпоративний транспорт, спецодяг і взуття, харчування.

Також компанії шукають комплектувальників товару на склад, заробітна плата в середньому становить 20 тисяч, графік гнучний. Компанія може надавати житло або забезпечити безкоштовну розвозку, пише Politeka.

Продавцям в мережі магазинів "Аврора" в Чернігові, які будуть займатися викладкою товарів, контролем наявності цінників, розрахунком на касі, обіцяють зарплати від 12 тисяч гривень за 18 робочих днів, без верхньої межі, +15% знижка на покупки товарів. Графік гнучкий.

А от у популярній мережі магазинів стокового одягу та побутової хімії, де також шукають продавців-консультантів, пропонують оплату від 17 тисяч гривень, а з урахуванням премій і бонусів за виконання плану – до 27 000. Графік 5/2, вихідні плаваючі. Також є можливість купувати необхідні товари зі знижкою.

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