Для пенсионеров в Чернигове на популярных платформах по поиску работы предлагают достаточно большое количество вакансий в разных отраслях.

В Чернигове есть компании, которые с удовольствием примут на работу людей пенсионного возраста, в зависимости от их компетенций и пожеланий по заработной плате, пишет Politeka.

К примеру, в Чернигове ищут грузчика, готовыевзять пенсионера. Спину рвать не придется, работа исключительно на электротележке, с помощью которой нужно перемещать товар в необходимую зону. Зарплата 30-33 тыс. гривен в месяц, возможны премиальные выплаты, обеспечивается бесплатный корпоративный транспорт, спецодежда и обувь, питание.

Также компании ищут комплектовщиков товара на склад, заработная плата в среднем составляет 20 тысяч, график гибкий. Компания может предоставлять жилье или обеспечить бесплатную развозку, пишет Politeka.

Продавцам в сети магазинов "Аврора" в Чернигове, которые будут заниматься выкладкой товаров, контролем наличия ценников, расчетом на кассе, обещают зарплаты от 12 тысяч гривен за 18 рабочих дней, без верхнего предела, +15% скидка на покупки товаров. График гибкий.

А вот в популярной сети магазинов стоковой одежды и бытовой химии, где также ищут продавцов-консультантов, предлагают оплату от 17 тысяч гривен, а с учетом премий и бонусов за выполнение плана – до 27 000. График 5/2, выходные плавающие. Также можно покупать необходимые товары со скидкой.

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