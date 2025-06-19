Головна залізнична компанія країни розробила новий графік поїздів в Чернігівській області, тому розповідаємо про нього детальніше.

Новий графік поїздів в Чернігівській області вже почав діяти, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі "Укрзалізниці", для тих, хто часто подорожує в напрямку Ніжина, Гребінки або облцентру, ця інформація буде вкрай актуальною.

Залізнична компанія внесла корективи одразу у кілька маршрутів, частину рейсів скасовано тимчасово, інші змінили час відправлення чи навіть пункт призначення.

Новий графік поїздів в Чернігівській області охоплює як приміські, так і регіональні напрямки. Насамперед варто звернути увагу на маршрут зі столиці до нашого облцентру. Тепер № 886/885 та № 888/887 щодня, окрім середи, курсує саме між цими двома станціями, а не між Фастовом і Черніговом, як було раніше.

Відправлення з Києва о 17:01, прибуття в наш облцентр о 20:51. Зворотно пасажирський склад рушає о 07:42, у Київ прибуває об 11:01. Це досить зручно для тих, хто планує денні справи в столиці або у Чернігові.

Також з 14 червня були скориговані періодичності курсування для рейсів Ніжин — Гребінка. № 6524/6523 та № 6526/6525 тепер їздять щоденно, але не у вихідні. Окрім цього, через ремонтні роботи з 19 червня тимчасово скасували рух з Гребінки до Ніжина та у зворотньому напрямку.

Ба більше, 25 і 26 червня з розкладу випаде № 6524/6523, замість якого раніше планувався № 6528/6527. В "Укрзалізниці" наголошують, що новий графік поїздів в Чернігівській області пов'язаний насамперед з ремонтами й технічним обслуговуванням інфраструктури.

У компанії обіцяють, що ці зміни тимчасові й спрямовані на підвищення безпеки та надійності. Хоча для пасажирів це може бути незручністю, зате згодом усім буде безпечніше.

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