Главная железнодорожная компания страны разработала новый график поездов в Черниговской области, поэтому мы рассказываем о нем подробнее.

Новый график поездов в Черниговской области уже начал действовать, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", для тех, кто часто путешествует по направлению к Нежину, Гребенке или облцентру, эта информация будет крайне актуальна.

Железнодорожная компания внесла коррективы сразу в несколько маршрутов, часть рейсов отменена временно, другие изменили время отправления или даже пункт назначения.

Новый график поездов в Черниговской области включает как пригородные, так и региональные направления. Прежде всего, стоит обратить внимание на маршрут из столицы в наш облцентр. Теперь №886/885 и №888/887 каждый день, кроме среды, курсирует именно между этими двумя станциями, а не между Фастовом и Черниговом, как было раньше.

Отправление из Киева в 17:01, прибытие в наш облцентр в 20:51. Обратно пассажирский состав отправляется в 07:42, в Киев прибывает в 11:01. Это достаточно удобно для тех, кто планирует дневные дела в столице или Чернигове.

Также с 14 июня были скорректированы периодичности курсирования для рейсов Нежин – Гребенка. №6524/6523 и №6526/6525 теперь ездят ежедневно, но не в выходные. Кроме этого, из-за ремонтных работ с 19 июня временно отменили движение из Гребенки в Нежин и обратно.

Более того, 25 и 26 июня из расписания выпадет № 6524/6523, вместо которого ранее планировался № 6528/6527. В "Укрзализныце" отмечают, что новый график поездов в Черниговской области связан прежде всего с ремонтами и техническим обслуживанием инфраструктуры.

В компании обещают, что эти изменения временны и направлены на повышение безопасности и надежности. Хотя для пассажиров это может быть неудобством, зато со временем всем будет безопаснее.

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