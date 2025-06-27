Для внутрішньо переміщених осіб у Полтаві є різні варіанти, куди можна звернутися для отримання безкоштовного житла.

ВПО в Полтаві можуть звернутися за тимчасовим безкоштовним житлом як до державних органів, так і зайнятися самостійними пошуками, пише Politeka.

Місцеві органи влади можуть надати переселенцям помешкання зі спеціального фонду. На безкоштовне житло зі спецфонду першочергове право мають родини ВПО, де є діти, вагітна жінка, непрацездатні особи, пенсіонери.

Терміни проживання в такому прихистку становлять рік, але можуть подовжуватися в разі неможливості знайти іншу оселю. Площа, на яку ви можете розраховувати, залежить від кількості осіб у родині та становить не менше шести квадратних метрів на кожну людину, повідомляє Politeka.

Потрібно стати на облік осіб, яким потрібне тимчасове житло в Полтаві, звернувшись до місцевого ЦНАП (центру надання адміністративних послуг), надавши копії свого паспорту, РНОКПП, довідки ВПО, документів, які підтверджують родинні звʼязки з іншими членами родини.

У взятті на облік можуть відмовити у випадках, якщо ви ненадасте необхідні документи або надасте недостовірну інформацію.

Інший варіант пошуку безкоштовної оселі в Полтаві – зателефонувати в контакт-центр, який координує поселення переселенців, там вам можуть запропонувати місце в гуртожитку чи в обладнаних комунальних закладах.

Також можете скористатися платформою "Допомагай", де на сайті можна застосувати фільтри пошуку та знайти прихисток, який вам підійде.

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