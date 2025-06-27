Для внутренне перемещенных в Полтаве есть разные варианты, куда можно обратиться для получения бесплатного жилья.

ВПЛ в Полтаве могут обратиться за временным бесплатным жильем как в государственные органы, так и заняться самостоятельными поисками, пишет Politeka.

Местные органы власти могут предоставить переселенцам жилье из специального фонда. На бесплатное жилье из спецфонда первоочередное право имеют семьи ВПЛ, где есть дети, беременная женщина, нетрудоспособные лица, пенсионеры.

Сроки проживания в таком убежище составляют год, но могут продлеваться в случае невозможности найти другое жилье. Площадь, на которую вы можете рассчитывать, зависит от количества человек в семье и составляет не менее шести квадратных метров на каждого человека, сообщает Politeka.

Нужно стать на учет лиц, нуждающихся в временном жилье в Полтаве, обратившись в местный ЦНАП (центр предоставления административных услуг), предоставив копии своего паспорта, РНОКПП, справки ВПЛ, документов, подтверждающих родственные связи с другими членами семьи.

Во взятии на учет могут отказать в случаях, если вы не предоставите необходимые документы или предоставите недостоверную информацию.

Другой вариант поиска бесплатного дома в Полтаве – позвонить в контакт-центр, который координирует поселение переселенцев, там вам могут предложить место в общежитии или оборудованных коммунальных заведениях.

Также можно воспользоваться платформой "Помогай", где на сайте можно применить фильтры поиска и найти подходящее убежище.

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