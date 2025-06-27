Подати заяву на субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня або пільгу стало простіше.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня й надалі надаватимуться на оплату житлово-комунальних послуг, проте є важливі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Слід врахувати низку важливих оновлень та умов.

Як оформити субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня

Подати заяву на субсидію або пільгу стало простіше: тепер це можна зробити онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

за допомогою мобільного застосунку ПФУ.

Перед подачею документів необхідно пройти реєстрацію у Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Автоматичне продовження субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня

Пенсійний фонд України наголошує, що з червня 2025 року субсидії громадянам, які вже їх отримували, будуть автоматично продовжені на весь період неопалювального сезону (до 30 вересня).

Це означає, що переоформляти документи не потрібно, якщо:

не змінювався склад сім’ї;

не відбулося суттєвих змін у майновому стані;

відсутня заборгованість за комунальні послуги.

У разі змін, оновлені документи необхідно подати до ПФУ протягом 30 календарних днів.

Субсидії у 2025 році: як обчислюється розмір допомоги

Під час визначення права на пільгу у 2025 році враховуватиметься чистий дохід домогосподарства — тобто сума після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Це означає, що її розмір визначається індивідуально, залежно від фінансового стану конкретної родини, її складу та вартості житлово-комунальних послуг у регіоні.

З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт, спрямований на посилення соціальної підтримки родин із низьким доходом. Це — базова соціальна допомога, яку надаватимуть тим, хто вже отримує одну з таких форм державної підтримки:

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей для одиноких матерів;

допомогу на дітей у багатодітних родинах;

тимчасову державну допомогу дітям, якщо батьки не сплачують аліменти, не можуть їх утримувати або їхнє місце перебування невідоме.

Виплату здійснюватимуть у рамках постанови Кабінету Міністрів України №371 від 25 березня 2025 року.

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