Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля и дальше будут предоставляться на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако есть важные нюансы, сообщает Politeka.net.
Следует учитывать ряд важных обновлений и условий.
Как оформить субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля
Подать заявление на субсидию или льготу стало проще: теперь это можно сделать онлайн:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- с мобильного приложения ПФУ.
Перед подачей документов необходимо пройти регистрацию в Реестре лиц, имеющих право на льготы.
Автоматическое продление субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля
Пенсионный фонд Украины отмечает, что с июня 2025 субсидии гражданам, которые уже их получали, будут автоматически продлены на весь период неотапливаемого сезона (до 30 сентября).
Это означает, что переоформлять документы не нужно, если:
- не изменялся состав семьи;
- не произошло существенных изменений в имущественном положении;
- отсутствует задолженность по коммунальным услугам.
В случае изменений обновленные документы необходимо подать в ПФУ в течение 30 календарных дней.
Как исчисляется размер пособия
При определении права на льготу в 2025 году будет учитываться чистый доход домохозяйства, то есть сумма после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Это означает, что ее размер определяется индивидуально в зависимости от финансового состояния конкретной семьи, ее состава и стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе.
С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект, направленный на усиление социальной поддержки семей с низким доходом. Это базовая социальная помощь, которую будут оказывать тем, кто уже получает одну из таких форм государственной поддержки:
- социальную помощь малообеспеченным семьям;
- поддержка на детей для одиноких матерей;
- поддержка на детей в многодетных семьях;
- временную государственную помощь детям, если родители не платят алименты, не могут их содержать или их местонахождение неизвестно.
Выплату будут производить в рамках постановления Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.
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