Подать заявление на субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля или льготу стало проще.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля и дальше будут предоставляться на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако есть важные нюансы, сообщает Politeka.net.

Следует учитывать ряд важных обновлений и условий.

Как оформить субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля

Подать заявление на субсидию или льготу стало проще: теперь это можно сделать онлайн:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с мобильного приложения ПФУ.

Перед подачей документов необходимо пройти регистрацию в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Автоматическое продление субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июля

Пенсионный фонд Украины отмечает, что с июня 2025 субсидии гражданам, которые уже их получали, будут автоматически продлены на весь период неотапливаемого сезона (до 30 сентября).

Это означает, что переоформлять документы не нужно, если:

не изменялся состав семьи;

не произошло существенных изменений в имущественном положении;

отсутствует задолженность по коммунальным услугам.

В случае изменений обновленные документы необходимо подать в ПФУ в течение 30 календарных дней.

Как исчисляется размер пособия

При определении права на льготу в 2025 году будет учитываться чистый доход домохозяйства, то есть сумма после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Это означает, что ее размер определяется индивидуально в зависимости от финансового состояния конкретной семьи, ее состава и стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе.

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект, направленный на усиление социальной поддержки семей с низким доходом. Это базовая социальная помощь, которую будут оказывать тем, кто уже получает одну из таких форм государственной поддержки:

социальную помощь малообеспеченным семьям;

поддержка на детей для одиноких матерей;

поддержка на детей в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, если родители не платят алименты, не могут их содержать или их местонахождение неизвестно.

Выплату будут производить в рамках постановления Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.

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