Українець отримав відмову у призначенні пенсії за віком у Харкові через нібито неправильне оформлення трудової книжки, передає Politeka.

Про це йдеться у рішенні Новобаварського районного суду міста Харкова, опублікованому 10 червня 2025 року.

Чоловік звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області із заявою про призначення пенсії в Харкові, досягши 60 років.

Проте отримав відмову, оскільки ПФУ не зарахував до страхового стажу періоди роботи, вказані у трудовій книжці, яка була заповнена російською мовою з виправленням прізвища, що не було завірене належним чином. Пенсійний фонд послався на порушення Інструкції про порядок ведення трудових книжок.

Під час судового розгляду було встановлено, що записи про роботу на Краснокутській меблевій фабриці, службу в Радянській армії та навчання у медучилищі підтверджені архівними довідками та іншими документами. Суд визнав трудову книжку правовстановлюючим документом, а факт її належності чоловіку – юридично значущим для реалізації права на пенсію.

Отже, судовий орган задовольнив позов і зобов’язав Пенсійний фонд врахувати спірні періоди роботи у страховому стажі.

До слова, у Харківській області жителі можуть отримати допомогу на оренду житла.

Допомога на оренду надається з урахуванням таких чинників: рівень доходів родини, регіон проживання, кількість осіб у сім’ї та фактична вартість оренди.