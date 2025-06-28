Украинец получил отказ в назначении пенсии по возрасту в Харькове из-за якобы неправильного оформления трудовой книжки, передает Politeka.

Об этом говорится в решении Новобаварского районного суда Харькова, опубликованном 10 июня 2025 года.

Мужчина обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области с заявлением о назначении пенсии в Харькове, достигнув 60 лет.

Однако получил отказ, поскольку ПФУ не причислил к страховому стажу периоды работы, указанные в трудовой книжке, которая была заполнена на русском языке с исправлением фамилии, не заверенной должным образом. Пенсионный фонд сослался на нарушение Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что записи о работе на Краснокутской мебельной фабрике, службе в Советской армии и обучение в медучилище подтверждены архивными справками и другими документами. Суд признал трудовую книжку правоустанавливающим документом, а факт ее принадлежности мужчине – юридически значимым для реализации права на пенсию.

Следовательно, судебный орган удовлетворил иск и обязал Пенсионный фонд учесть спорные периоды работы в страховом стаже.

К слову, в Харьковской области жители могут получить пособие по аренде жилья.

Пособие по аренде предоставляется с учетом следующих факторов: уровень доходов семьи, регион проживания, количество лиц в семье и фактическая стоимость аренды.