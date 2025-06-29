Графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Харківській області пов’язані з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Люботинській міській територіальній громаді.

Найближчого понеділка, 30 червня, електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 16:09 у багатьох населених пунктах Харківського району.

Зокрема, знеструмлення торкнеться м. Люботин (вул. Медвежий) та низки сіл, серед яких с. Мищенки, с. Нестеренки, с. Смородське, с. Манченки, с. Травневе, с. Ударне. У селах будуть знеструмлені вулиці Вільшанська, Весняна, Вишнева, Космічна, Літня, Мічуріна, Мирна, Протонівська, Степова, Широка, а також провулки Весняний, Набережний, Козацький, Лесі Українки, Фабрична та інші.

Адреси та будинки, що підпадають під відключення, детально вказані у офіційному повідомленні енергопостачальної компанії. Важливо, що відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня торкнеться великої кількості споживачів у Харківському районі, тому мешканцям слід завчасно планувати свої справи та підготуватися до тимчасових незручностей.

Рекомендується слідкувати за оновленнями та повідомленнями на офіційних ресурсах, аби не пропустити важливу інформацію про можливі зміни у розкладі.

Всі роботи спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання у Харківському районі.