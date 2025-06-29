График отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Харьковской области связано с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Люботинской городской территориальной общине.

В ближайший понедельник, 30 июня, электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 16:09 во многих населенных пунктах Харьковского района.

В частности, обесточивание коснется г. Люботин (ул. Медвежий) и ряд сел, среди которых с. Мищенко, с. Нестеренко, с. Смородское, с. Манченко, с. Майское, с. Ударно. В селах будут обесточены улицы Ольшанская, Весенняя, Вишневая, Космическая, Летняя, Мичурина, Мирная, Протоновская, Степная, Широкая, а также переулки Весенний, Набережный, Казацкий, Леси Украинки, Фабричная и другие.

Адреса и дома, подпадающие под отключение, подробно указаны в официальном сообщении энергоснабжающей компании. Важно, что отключение света на неделю с 30 июня по 6 июля коснется большого количества потребителей в Харьковском районе, поэтому жителям следует заранее планировать свои дела и подготовиться к временным неудобствам.

Рекомендуется следить за обновлениями и сообщениями на официальных ресурсах, чтобы не упустить важную информацию о возможных изменениях в расписании.

Все работы направлены на улучшение качества и надежности электроснабжения в Харьковском районе.