Місцеві мешканці хвилюються через дефіцит продуктів у Харкові, тож розповідаємо про це детальніше.

Дефіцит продуктів у Харкові вже відчутний навіть на прикладі звичних яблук, які ще донедавна були невіддільною частиною кожного ринку чи супермаркету, повідомляє Politeka.

Як інформує "Hromadske", дефіцит продуктів у Харкові особливо гостро проявився на ринку фруктів, де яблука поступово перетворюються з базового товару на майже делікатес. Ціна росте, а пропозиція від відчизняних виробників на полицях магазинів падає.

Середня вартість одного кілограма досягла 85 гривень, а це вже утричі більше, ніж торік. Причому подорожчання настільки суттєве, що банани, які є традиційно дорожчі, екзотичні імпортні фрукти, тепер коштують менше.

На думку агроаналітиків, дефіцит продуктів проявляється не лишеу Харкові, а й по всій країні. Вже зараз споживачі бачать, що на прилавках більшість фруктів – імпортовані здебільшого з Польщі. Українські ж яблука або зникають зовсім, або потрапляють на ринок у дуже обмежених об’ємах.

Фахівці з ринку кажуть, що проблема полягає у тому, що місцеві сади старіють, а нові саджанці майже не висаджуються. Ці процеси тривають не один рік, але зараз ефект став відчутним і для пересічного покупця.

Як пояснює аграрний експерт Іван Томич, скорочення площ під яблуневими садами призводить до зменшення обсягів вирощування. І хоча урожай все ще можливий, питання в його обсягах і логістиці.

Ще один цікавий момент: тепер саме банани, а не яблука, стали «ціновим барометром». Якщо торік банани коштували трохи більше 64 гривень, то зараз їхня ціна зросла до 74, але навіть із цим подорожчанням вони все одно дешевші за яблука. Це виглядає майже абсурдно, кажуть експерти, з огляду на відстань, яку ці фрукти долають до України.

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