Дефицит продуктов в Харькове уже ощутим даже на примере привычных яблок, которые еще недавно были неотделимой частью каждого рынка или супермаркета, сообщает Politeka.

Как сообщает "Hromadske", дефицит продуктов в Харькове особенно остро проявился на рынке фруктов, где яблоки постепенно превращаются из базового товара в почти деликатес, а предложение от отечественных производителей на полках магазинов падает.

Средняя стоимость одного килограмма достигла 85 гривен, а это уже втрое больше, чем в прошлом. Причем подорожание настолько существенно, что бананы, традиционно более дорогие, экзотические импортные фрукты, теперь стоят меньше.

По мнению агроаналитиков, дефицит продуктов проявляется не только в Харькове, но и по всей стране. Уже сейчас потребители видят, что на прилавках большинство фруктов импортированы в основном из Польши. Украинские яблоки либо исчезают совсем, либо попадают на рынок в очень ограниченных объемах.

Специалисты по рынку говорят, что проблема заключается в том, что местные сады стареют, а новые саженцы почти не высаживаются. Эти процессы длятся не один год, но сейчас эффект стал ощутимым и для рядового покупателя.

Как объясняет аграрный эксперт Иван Томич, сокращение площадей под яблоневыми садами приводит к уменьшению объемов выращивания. И хотя урожай все еще возможен, вопрос в его объемах и логистике.

Еще один интересный момент: теперь именно бананы, а не яблоки, стали ценовым барометром. Если в прошлом году бананы стоили чуть больше 64 гривен, то сейчас их цена выросла до 74, но даже с этим подорожанием они все равно дешевле яблок. Это выглядит почти абсурдно, говорят эксперты, учитывая расстояние, которое эти фрукты преодолевают в Украину.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.