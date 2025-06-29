Графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня у Полтавській області є необхідним заходом для забезпечення надійності та безпеки електромереж у регіоні.

Скороходівська селищна рада повідомляє про графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Полтавській області, передає Politeka.

Це пов’язано з плановими ремонтними роботами на мережах АТ «Полтаваобленерго».

Ремонтні роботи триватимуть з 00:00 30 червня до 00:00 1 липня 2025 року на обладнанні диспетчерської «34571 ПС Бреусівка 35/10». Також заплановані роботи 1 та 2 липня, що можуть спричинити тимчасові перебої в електропостачанні.

Відключення торкнуться сіл Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка, а також смт Скороходове та сіл Филенкове, Петрівка, Підгірне, Рябківка.

Причиною знеструмлень є виконання капітального ремонту електрообладнання, очищення повітряних ліній та проведення робіт за договорами приєднання. Ремонт запланований переважно в робочі години — з 08:00 до 16:00-17:00.

АТ «Полтаваобленерго» просить жителів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв електропостачання та звертатись за детальною інформацією до диспетчерської служби або Скороходівської селищної ради.

Пам’ятайте, що графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Полтавській області є необхідною мірою для забезпечення надійності та безпеки електромереж у регіоні.

Просимо мешканців бути уважними до офіційних повідомлень і дотримуватися рекомендацій для уникнення неприємностей під час запланованих знеструмлень.

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