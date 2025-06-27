Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області видає благодійний фонд Карітас у рамках проєкту "Реагування на надзвичайні ситуації", повідомляє Politeka.net.

Детальніше про програму підтримки розповіли на сайті організації.

Для людей, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році та переїхали до Полтавської області, діє комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вона охоплює гуманітарну, психологічну, соціальну та правову допомогу.

У межах ініціативи передбачено такі види допомоги:

Гуманітарна підтримка. українці з числа соціально вразливих категорій можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області та гігієнічні набори, а також дитяче харчування. Видача здійснюється на території Полтавської області.

Психологічна допомога. Надаються індивідуальні та групові консультації для дорослих і дітей, які зазнали емоційного або психологічного стресу внаслідок війни.

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Соціальні послуги для дітей.

На базі дитячого простору організовано безпечне середовище для занять, ігор та розвитку. Діти мають змогу брати участь у творчих, освітніх і психосоціальних активностях.

Також благодійна їдільня Карітас надає безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві. У межах гуманітарної ініціативи #Emergency_appeal, благодійний фонд Карітас Полтава відкрив можливість для внутрішньо переміщених осіб отримувати абонементи на гарячі обіди в місті.

Одна людина може отримати абонемент, який діє протягом 30 днів. Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються в будні дні з 13:00 до 14:00. Видача здійснюється за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1. Про реєстрацію та подальшу видачу можна дізнатись на сторінках організації у соціальних мережах.

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