Украинцы из социально уязвимых категорий могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области выдает благотворительный фонд Каритас в рамках проекта "Реагирование на чрезвычайные ситуации", сообщает Politeka.net.

Детальнее о программе поддержки рассказали на сайте организации.

Для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году и переехавших в Полтавскую область, действует комплексная программа поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она включает гуманитарную, психологическую, социальную и правовую помощь.

В рамках инициативы предусмотрены следующие виды помощи:

Гуманитарная поддержка. украинцы из социально уязвимых категорий могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области и гигиенические наборы, а также детское питание. Выдача производится на территории Полтавской области.

Психологическая помощь. Предоставляются индивидуальные и групповые консультации для взрослых и детей, испытавших эмоциональный или психологический стресс в результате войны.

Социальные сервисы для детей.

На базе детского пространства организована безопасная среда для занятий, игр и развития. Дети могут участвовать в творческих, образовательных и психосоциальных активностях.

Также благотворительная столовая Каритас предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве. В рамках гуманитарной инициативы #Emergency_appeal благотворительный фонд Каритас Полтава открыл возможность для внутренне перемещенных лиц получать абонементы на горячие обеды в городе.

Один человек может получить абонемент, действующий в течение 30 дней. Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются в будние дни с 13:00 до 14:00 . Выдача производится по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1 . О регистрации и последующей выдаче можно узнать на страницах организации в социальных сетях.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.