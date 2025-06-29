График отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области является необходимой мерой для обеспечения надежности и безопасности электросетей в регионе.

Скороходовский поссовет сообщает о графиках отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области, передает Politeka.

Это связано с плановыми ремонтными работами на сетях ОАО «Полтаваоблэнерго».

Ремонтные работы продлятся с 00:00 30 июня до 00:00 1 июля 2025 на оборудовании диспетчерской «34571 ПС Бреусовка 35/10». Также запланированы работы 1 и 2 июля, которые могут повлечь за собой временные перебои в электроснабжении.

Отключения коснутся села Андрейки, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красносилья, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Другая, Панасовка, Пригаровка, Рыбалки, Сушки, Улиновка, а также поселок Скороходово и села Филенково. Петровка, Подгорное, Рябковка.

Причиной обесточений является выполнение капитального ремонта электрооборудования, очистки воздушных линий и работ по договорам присоединения. Ремонт запланирован преимущественно в рабочие часы – с 8 часов утра до 16-17 часов дня.

АО «Полтаваоблэнерго» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее подготовиться к возможным перебоям электроснабжения и обращаться за подробной информацией в диспетчерскую службу или Скороходовский поселковый совет.

Помните, что график отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области является необходимой мерой для обеспечения надежности и безопасности электросетей в регионе.

Местных жителей просят быть внимательными к официальным сообщениям и соблюдать рекомендации во избежание неприятностей во время запланированных обесточений.

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