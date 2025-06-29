Мешканців просять врахувати ці графіки відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня та завчасно підготуватися до тимчасових незручностей.

У зв’язку з плановими профілактичними роботами відбудеться графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня у різних містах та районах області, повідомляє Politeka.

Мета таких заходів — підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електромережах.

У місті Дніпро відключення відбудеться 30 червня з 08:00 до 18:00 на вул. Робоча (будинки 152, 154, 158, 160). 1 липня світла не буде за адресами: вул. Академіка Янгеля (6, 14, 20), вул. Алана Шепарда (1, 7, 9), вул. Будівельників (24, 26), вул. Незалежності (18, 21, 26, 27, 29).

2 числа без електропостачання залишаться будинки на вул. Академіка Янгеля (14-20 парні), вул. Алана Шепарда (29), вул. Будівельників (24-30 парні), а також на вул. Фабрично-заводська, Криворізька, Павла Чубинського та інших.

3 числа знеструмлення заплановане на вул. Алана Шепарда, Будівельників, Енергетичній та прилеглих провулках.

У Жовтих Водах електрики не буде 30 червня з 07:30 до 18:00 за численними адресами, включно з вул. Вересневою, Григорія Сковороди, Данила Нечая, Донбасівською та іншими.

У Кам’янському районі з 30-го по 3-тє відключення зачепить с. Дніпровське (вул. Центральна, будинки 10-20 парні та 11).

У Криворізькому районі знеструмлення триватиме з 30-го по 4-те у місті Кривий Ріг та селі Широке. На 30-го заплановані роботи за адресами вул. Будівельна, Веселкова, Енергетична, Новорічна та інші. Наступні дні — 1, 2, 3 і 4 липня — світла не буде на різних вулицях та провулках міста й району.

Мешканців просять врахувати ці відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня та завчасно підготуватися до тимчасових незручностей.

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