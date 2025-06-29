Жителей просят учесть эти график отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля и заранее подготовиться к временным неудобствам.

В связи с плановыми профилактическими работами произойдет график отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в разных городах и районах области, сообщает Politeka.

Цель таких мер – повышение надежности электроснабжения и предупреждение аварий в электросетях.

В городе Днепр отключение состоится 30 июня с 08:00 до 18:00 по ул. Рабочая (дома 152, 154, 158, 160). 1 июля света не будет по адресу: ул. Академика Янгеля (6, 14, 20), ул. Алана Шепарда (1, 7, 9), ул. Строителей (24, 26), ул. Независимости (18, 21, 26, 27, 29).

2 числа без электроснабжения останутся дома по ул. Академика Янгеля (14-20 парни), ул. Алана Шепарда (29), ул. Строителей (24-30 парных), а также на ул. Фабрично-заводская, Криворожская, Павла Чубинского и другие.

3 числа обесточивание запланировано на ул. Алана Шепарда, Строителей, Энергетической и близлежащих переулках.

В Желтых Водах электричества не будет 30 июня с 07:30 до 18:00 по многочисленным адресам, включая ул. Сентябрьской, Григория Сковороды, Даниила Нечая, Донбасской и другими.

В Каменском районе с 30-го по 3-е отключение коснется с. Днепровское (ул. Центральная, дома 10-20 парные и 11).

В Криворожском районе обесточивание будет продолжаться с 30-го по 4-е в городе Кривой Рог и селе Широкое. На 30 запланированы работы по адресам ул. Строительная, Радужная, Энергетическая, Новогодняя и другие. Следующие дни – 1, 2, 3 и 4 июля – света не будет на разных улицах и переулках города и района.

Жителей просят учесть эти отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля и заранее подготовиться к временным неудобствам.

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