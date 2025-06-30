Місцеві мешканці все ще можуть отримати грошову допомогу для ВПО з 1 липня у Харкові, тому розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога для ВПО з 1 липня у Харкові залишається актуальною, повідомляє Politeka.

Перше, на що варто звернути увагу, це те, що грошова допомога для ВПО з 1 липня у Харкові буде продовжена автоматично для тих, хто вже отримує ці виплати. Жодних нових заяв або паперової тяганини проходити не потрібно, це підтверджують у Національній соціальній сервісній службі України.

Однак ті, хто вперше оформляє виплату, мають подати заяву і отримати відповідну довідку через додаток Дія або в органах соцзахисту. Підтвердження права на ці гроші передбачає надання відповідних документів, а також враховується рівень доходів та майновий стан сім’ї.

Варто також згадати про важливий аспект — субсидію на оренду житла для переселенців. В Україні діє механізм, який дозволяє внутрішньо переміщеним особам отримувати компенсацію на оренду.

Для цього потрібен офіційний договір оренди, щоб люди почувалися захищеними від несподіваного підвищення вартості чи ризику виселення. Крім того, держава компенсує податки та збори власникам житла, які здають його переселенцям.

Щоб отримати таку субсидію, потрібно подати документи, серед яких договір оренди і заява про компенсацію податків. Документи приймає Пенсійний фонд, і рішення зазвичай приймають упродовж десяти днів.

Ще одна грошова допомога для ВПО з 1 липня у Харкові — програма Прихисток, яка надає фінансову мотивацію тим, хто приймає внутрішньо переміщених осіб у своє житло.

За кожного розміщеного власник отримує близько 450 гривень щомісяця. Виплати призначаються на пів року з можливістю подальшого автоматичного продовження після перевірки.

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