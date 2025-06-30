Местные жители все еще могут получить денежную помощь для ВПЛ с 1 июля в Харькове, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 июля в Харькове остается актуальной, сообщает Politeka.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что денежная помощь для ВПЛ с 1 июля в Харькове будет продлена автоматически для тех, кто уже получает эти выплаты. Никаких новых заявлений или бумажных проволочек проходить не нужно, это подтверждают в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Однако впервые оформляющие выплату должны подать заявление и получить соответствующую справку через приложение Действие или в органах соцзащиты. Подтверждение права на эти деньги предусматривает предоставление соответствующих документов, а также учитывается уровень доходов и состояние семьи.

Стоит также упомянуть важный аспект — субсидию на аренду жилья для переселенцев. В Украине действует механизм, позволяющий внутренне перемещенным лицам получать компенсацию на аренду.

Для этого требуется официальный договор аренды, чтобы люди чувствовали себя защищенными от неожиданного повышения стоимости или риска выселения. Кроме того, государство компенсирует налоги и сборы владельцам жилья, которые сдают его переселенцам.

Чтобы получить такую ​​субсидию, следует подать документы, среди которых договор аренды и заявление о компенсации налогов Документы принимает Пенсионный фонд, и решения обычно принимают в течение десяти дней.

Еще одна денежная помощь для ВПЛ с 1 июля в Харькове — программа Убежища, которая предоставляет финансовую мотивацию тем, кто принимает внутренне перемещенных лиц в свое жилье.

За каждого размещенного владелец получает около 450 гривен в месяц. Выплаты назначаются на полгода с возможностью последующего автоматического продления после проверки.

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