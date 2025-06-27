Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області роздаватимуть лише для жителів однієї громади.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області роздаватимуть 1 липня, проте лише для мешканців однієї громади, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили на сторінці Путилівської громади у Фейсбук.

Так, 1 липня 2025 року у місті Путивль відбудеться видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області від Благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) для громадян віком 70 років і старше, які не змогли отримати допомогу у червні.

Увага! Цього разу гуманітарну допомогу можна буде отримати лише за умови попередньої реєстрації.

Де і коли відбудеться видача:

Місце : біля спортивної зали ліцею № 2

: біля спортивної зали ліцею № 2 Дата та час: 1 липня, початок з 10:00

Як зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області:

Реєстрація проводиться в кабінеті №7 адмінбудівлі Путивльської міської ради (вул. Героїв Путивльщини, 84) у будні з 08:00 до 16:00

(перерва на обід: з 12:00 до 13:00).

Під час реєстрації потрібно мати при собі:

паспорт або ID-картку (разом з витягом з Реєстру територіальної громади);

для ВПО – довідку внутрішньо переміщеної особи.

Після реєстрації ви отримаєте талон з номером, який обов’язково потрібно мати при собі у день видачі.

Подальша видача:

Після 1 липня гуманітарна допомога надаватиметься за звичним встановленим графіком:

з 08:00 до 12:00

у спортивній залі ліцею № 2

Для отримання набору обов’язково мати потрібно пати при собі пакет документів:

паспорт;

витяг з Реєстру (для власників ID-карт);

довідку ВПО (для переселенців).

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