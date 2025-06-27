Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області роздаватимуть 1 липня, проте лише для мешканців однієї громади, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили на сторінці Путилівської громади у Фейсбук.
Так, 1 липня 2025 року у місті Путивль відбудеться видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області від Благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) для громадян віком 70 років і старше, які не змогли отримати допомогу у червні.
Увага! Цього разу гуманітарну допомогу можна буде отримати лише за умови попередньої реєстрації.
Де і коли відбудеться видача:
- Місце: біля спортивної зали ліцею № 2
- Дата та час: 1 липня, початок з 10:00
Як зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області:
Реєстрація проводиться в кабінеті №7 адмінбудівлі Путивльської міської ради (вул. Героїв Путивльщини, 84) у будні з 08:00 до 16:00
(перерва на обід: з 12:00 до 13:00).
Під час реєстрації потрібно мати при собі:
- паспорт або ID-картку (разом з витягом з Реєстру територіальної громади);
- для ВПО – довідку внутрішньо переміщеної особи.
Після реєстрації ви отримаєте талон з номером, який обов’язково потрібно мати при собі у день видачі.
Подальша видача:
Після 1 липня гуманітарна допомога надаватиметься за звичним встановленим графіком:
- з 08:00 до 12:00
- у спортивній залі ліцею № 2
Для отримання набору обов’язково мати потрібно пати при собі пакет документів:
- паспорт;
- витяг з Реєстру (для власників ID-карт);
- довідку ВПО (для переселенців).
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