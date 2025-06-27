Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области будут раздавать 1 июля, однако только для жителей одной общины, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили на странице Путиловской общины в Фейсбуке .
Так, 1 июля 2025 г. в городе Путивль состоится выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области от Благотворительной организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) для граждан в возрасте 70 лет и старше, которые не смогли получить помощь в июне.
Внимание! В этот раз гуманитарную помощь можно будет получить только при предварительной регистрации.
Где и когда состоится выдача:
- Место : возле спортивного зала лицея №2
- Дата и время : 1 июля, начало с 10:00
Как зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области:
Регистрация проводится в кабинете №7 админздания Путивльского городского совета (ул. Героев Путивльщины, 84) по будням с 08:00 до 16:00
(перерыв на обед: с 12:00 до 13:00).
При регистрации нужно иметь при себе:
- паспорт или ID-карту (вместе с выпиской из Реестра территориального общества);
- для ВПЛ – справку внутренне перемещенного лица .
После регистрации вы получите талон с номером , который обязательно нужно иметь при себе в день выдачи.
Последующая выдача:
После 1 июля гуманитарная помощь будет предоставляться по обычному установленному графику :
- с 08:00 до 12:00
- в спортивном зале лицея №2
Для получения набора обязательно иметь нужно пать при себе пакет документов:
- паспорт;
- выписка из Реестра (для владельцев ID-карт);
- справку ВПЛ (для переселенцев).
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