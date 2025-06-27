Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области будут раздавать только для жителей одной общины.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области будут раздавать 1 июля, однако только для жителей одной общины, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили на странице Путиловской общины в Фейсбуке .

Так, 1 июля 2025 г. в городе Путивль состоится выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области от Благотворительной организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) для граждан в возрасте 70 лет и старше, которые не смогли получить помощь в июне.

Внимание! В этот раз гуманитарную помощь можно будет получить только при предварительной регистрации.

Где и когда состоится выдача:

Место : возле спортивного зала лицея №2

: возле спортивного зала лицея №2 Дата и время : 1 июля, начало с 10:00

Как зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области:

Регистрация проводится в кабинете №7 админздания Путивльского городского совета (ул. Героев Путивльщины, 84) по будням с 08:00 до 16:00

(перерыв на обед: с 12:00 до 13:00).

При регистрации нужно иметь при себе:

паспорт или ID-карту (вместе с выпиской из Реестра территориального общества);

для ВПЛ – справку внутренне перемещенного лица .

После регистрации вы получите талон с номером , который обязательно нужно иметь при себе в день выдачи.

Последующая выдача:

После 1 июля гуманитарная помощь будет предоставляться по обычному установленному графику :

с 08:00 до 12:00

в спортивном зале лицея №2

Для получения набора обязательно иметь нужно пать при себе пакет документов:

паспорт;

выписка из Реестра (для владельцев ID-карт);

справку ВПЛ (для переселенцев).

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