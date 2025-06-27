Окрім додаткової грошової виплати, пенсіонери у Вінниці можуть розраховувати також на отримання гуманітарної допомоги.

Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів і засобів особистої гігієни можуть отримати пенсіонери у Вінниці, повідомляє Politeka.

Самотніми пенсіонерами віком від 70 років у місті опікується територіальний центр соціального обслуговування та представники релігійної місії "Карітас-Спес-Вінниця".

Соціальні працівники центру можуть відвідувати своїх підопічних, допомагати їм із закупами та хатніми справами, а "Карітас" забезпечує людей, які цього потребують гуманітарною допомогою.

До складу таких наборів гуманітарки входять харчові продукти, зокрема різні крупи та макарони, цукор і сіль, консервація (мʼясна та рибна) та інше, а також гігієнічні засоби, наприклад, зубна паста, шампунь, гель для душу, мило, пише Politeka.

Обовʼязкова умова для отримання гуманітарної допомоги – попередня реєстрація у Вінницьому територіальному центрі соціального обслуговування. Можна або особисто звернутися за адресою вул. Соборна, 50, або зателефонувати за номером 67-05-90.

Також шукати варіанти підтримки для пенсіонерів, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб зручно на сайті громадської організації "Українське місто", де волонтери зібрали багато корисної інформації. Просто обираєте регіон і шукаєте потрібні варіанти – безкоштовні продукти, одяг, медикаменти та навіть житло.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.