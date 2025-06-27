Помимо дополнительной денежной выплаты, пенсионеры в Виннице могут рассчитывать на получение гуманитарной помощи.

Гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и средств личной гигиены могут получить пенсионеры в Виннице, сообщает Politeka.

Одинокими пенсионерами в возрасте от 70 лет в городе занимается территориальный центр социального обслуживания и представители религиозной миссии "Каритас-Спес-Винница".

Социальные работники центра могут посещать своих подопечных, помогать им с закупками и домашними делами, а "Каритас" обеспечивает людей, которые в том нужнаются, гуманитарной помощью.

В состав таких наборов гуманитарки входят пищевые продукты, в том числе различные крупы и макароны, сахар и соль, консервация (мясная и рыбная) и прочее, а также гигиенические средства, например, зубная паста, шампунь, гель для душа, мыло, пишет Politeka.

Обязательное условие получения гуманитарной помощи – предварительная регистрация в Винницком территориальном центре социального обслуживания. Можно или лично обратиться по адресу ул. Соборная, 50, или позвонить по телефону 67-05-90.

Также искать варианты поддержки для пенсионеров, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц удобно на сайте общественной организации "Украинский город", где волонтеры собрали много полезной информации. Просто выбираете регион и ищете нужные варианты – бесплатные продукты, одежду, медикаменты и даже жилье.

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