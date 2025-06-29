Графік відключення світла на тиждень із 30 червня по 6 липня в Одеській області є частиною загальнообласної програми з модернізації електромереж.

Графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Одеській області торкнеться жителів Чорноморської та Южненської міських територіальних громад, повідомляє Politeka.

У Чорноморській громаді, 30 червня з 07:30 до 17:00, світла не буде в селі Бурлача Балка. Відключення охопить вулиці: 423 Причал, Виноградна, Інститутська, Північна, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Черноморської дороги, Чорноморська дорога, Шевченка, Шкільна, а також провулки: Виноградний, Прилиманський, Приморський, Причал і Степний.

У Южненській громаді 1 липня з 08:00 до 17:00 електропостачання буде припинено в кількох населених пунктах. У селі Булдинка знеструмлені вулиці Лиманна та Степова. У селищі Нові Білярі – 1-а Заводська, Благодатна.

А також: Гуляєва Віталія, Дитяча, Лиманна, Мала, Нова, Одеська, Північна, Середня, Стадіонна, Степова, Центральна, Шахтна, Шкільна. Також у смт Нові Білярі без світла залишаться вулиці Індустріальна, Садова, Степова, Театральна та Заводська1.

Ці тимчасові обмеження спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження аварій. Графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Одеській області є частиною загальнообласної програми з модернізації електромереж.

Місцевим жителям варто поставитися з розумінням і завчасно підготуватись до відсутності енергії.

У випадку змін у графіку або додаткових повідомлень інформація буде оновлена на офіційному сайті ДТЕК.

Усі ремонтні роботи проводяться з дотриманням технічних норм, а також правил безпеки.

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