График отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Одесской области является частью общеобластной программы по модернизации электросетей.

График отключение света на неделю с 30 июня по 6 июля в Одесской области коснется жителей Черноморской и Южной городских территориальных общин, сообщает Politeka.

В Черноморском обществе, 30 июня с 07:30 до 17:00, света не будет в селе Бурлача Балка. Отключение охватит улицы: 423 Причал, Виноградная, Институтская, Северная, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморской дороги, Черноморская дорога, Шевченко, Школьная, а также переулки: Виноградный, Прилиманский, Приморский, Причал.

В Южной общине 1 июля с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в нескольких населенных пунктах. В селе Булдинка обесточены улицы Лиманная и Степная. В поселке Новые Беляри – 1-я Заводская, Благодатная.

А также: Гуляева Виталия, Детская, Лиманная, Малая, Новая, Одесская, Северная, Средняя, ​​Стадионная, Степная, Центральная, Шахтная, Школьная. Также в пгт Новые Беляри без света останутся улицы Индустриальная, Садовая, Степная, Театральная и Заводская1.

Эти временные ограничения направлены на повышение надежности электроснабжения и предупреждение аварий. График отключение света на неделю с 30 июня по 6 июля в Одесской области является частью общеобластной программы по модернизации электросетей.

Местным жителям следует отнестись с пониманием и заранее подготовиться к отсутствию энергии.

В случае изменений в графике или дополнительных сообщений, информация будет обновлена ​​на официальном сайте ДТЭК.

Все ремонтные работы производятся с соблюдением технических норм, а также правил безопасности.

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