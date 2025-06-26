Один раз на місяць ВПО, які зараз перебувають в Одесі, можуть отримувати безкоштовні продуктові набори.

Одна з локацій, де ВПО та пенсіонери в Одесі можуть отримати продуктові набори – це Гуманітарний волонтерський центр "Гостинна хата", пише Politeka.

Щонайменше раз на місяць тут можна отримати безкоштовні продукти, а також за необхідності дитяче харчування, засоби особистої гігієни, підгузки, медикаменти тощо.

Центр працює в Одесі за адресою вул. Водопровідна, 13, з понеділка по п’ятницю з 09 до 16 години.

Пріоритет у видачі безкоштовних продуктів надається всім новоприбулим ВПО з місць, де ведуться активні бойові дії, протягом перших трьох місяців їх переїзду, але допомогу можуть отримати й інші категорії осіб, зокрема пенсіонери 70+, багатодітні родини, одинокі матері, вагітні жінки, люди, які мають інвалідність першої чи другої групи, повідомляє Politeka.

Відзначимо, для ВПО з Херсона видача харчових наборів відбувається раз на два місяці. Отримати допомогу можна або в "Гостинній хаті", або в центрі "Вільні люди" від херсонської громади.

Крім того, напередодні Департамент праці та соціальної політики Одеської міськради забезпечив ще партію харчових наборів, передбачених для внутрішньо переміщених осіб.

Розраховувати на цю допомогу раз на два місяці можуть такі родини: багатодітні, з вагітною жінкою, з дитиною до трьох років, з дитиною з інвалідністю, з дитиною під опікою, з особами з інвалідністю 1 чи 2 групи, з пенсіонером 70+, одинокі батьки.

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