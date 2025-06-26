Один раз в месяц ВПЛ, которые сейчас находятся в Одессе, могут получать бесплатные продуктовые наборы.

Одна из локаций, где ВПЛ и пенсионеры в Одессе могут получить продуктовые наборы – это Гуманитарный волонтерский центр "Гостинна хата", пишет Politeka.

По меньшей мере, раз в месяц здесь можно получить бесплатные продукты, а также при необходимости детское питание, средства личной гигиены, подгузники, медикаменты и т.д.

Центр работает в Одессе на ул. Водопроводная, 13, с понедельника по пятницу с 09 до 16 часов.

Приоритет в выдаче бесплатных продуктов предоставляется всем новоприбывшим ВПЛ с мест, где ведутся активные боевые действия, в течение первых трех месяцев их переезда, но помощь могут получить и другие категории лиц, в том числе пенсионеры 70+, многодетные семьи, одинокие матери, беременные женщины, люди с инвалидностью первой или второй группы, сообщает Politeka.

Отметим, для ВПЛ из Херсона выдача пищевых наборов происходит раз в два месяца. Получить помощь можно либо в "Гостиной хате", либо в центре "Свободные люди" от херсонской общины.

Кроме того, накануне Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета обеспечил еще партию пищевых наборов, предусмотренных для внутренне перемещенных лиц.

Рассчитывать на эту помощь раз в два месяца могут следующие семьи: многодетные, с беременной женщиной, с ребенком до трех лет, с ребенком с инвалидностью, с ребенком на попечении, с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, с пенсионером 70+, одинокие родители.

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