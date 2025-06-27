У Києві продовжено програму грошової допомоги для ВПО з 1 липня, тому розповідаємо всі деталі.

Грошова допомога для ВПО з 1 липня у Києві буде продовжена і має певні нововведення, повідомляє Politeka.

По-перше, грошова допомога для ВПО з 1 липня у Києві автоматично продовжує свій термін дії для тих, хто вже отримує цю підтримку. Тобто жодних додаткових заяв чи звернень не потрібно.

Цю інформацію офіційно підтверджують у Національній соціальній сервісній службі України. Водночас для нових заявників процедура лишається звичною, треба оформити довідку переселенця і подати заявку через застосунок Дія або звернутися до органів соціального захисту.

Важливо пам’ятати, що право на підтримку залежить і від рівня доходів, і від наявності додаткового житла чи депозитів у родині. Окрім цього, в Україні діє програма субсидій на оренду житла.

Для її оформлення необхідно мати договір оренди, що захищає від несподіваних підвищень вартості або необґрунтованого виселення. Цікаво, що власники житла, які здають його внутрішньо переміщених осіб, отримують компенсацію податків і зборів, пов’язаних з орендою.

Для оформлення субсидії власник і переселенець мають подати відповідні документи до Пенсійного фонду, де рішення приймають протягом десяти днів.

Крім того, діє програма Прихисток, яка винагороджує людей, що прихистили внутрішньо переміщених осіб. За кожного гостя власник отримує близько 450 гривень на місяць.

Ця грошова допомога для ВПО з 1 липня у Києві триває пів року з можливістю подальшого продовження, якщо умови не змінюються. Заявки на участь у цій програмі можна подавати як онлайн, так і в офісі Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: українців забезпечать продуктами, питною водою і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.