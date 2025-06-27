В Киеве продлена программа денежной помощи для ВПЛ с 1 июля, поэтому рассказываем все детали.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 июля в Киеве будет продлена и имеет определенные нововведения, сообщает Politeka.

Во-первых, денежная помощь для ВПЛ с 1 июля в Киеве автоматически продлевает свой срок действия для тех, кто уже получает эту поддержку. То есть никаких дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Эту информацию официально подтверждают в Национальной социальной сервисной службе Украины. В то же время, для новых заявителей процедура остается привычной, нужно оформить справку переселенца и подать заявку через приложение Действие или обратиться в органы социальной защиты.

Важно помнить, что право на поддержку зависит и от уровня доходов и от наличия дополнительного жилья или депозитов в семье. Кроме того, в Украине действует программа субсидий на аренду жилья.

Для ее оформления необходимо иметь договор аренды, защищающий от неожиданных повышений стоимости или необоснованного выселения. Интересно, что владельцы жилья, сдающие его внутренне перемещенным лицам, получают компенсацию налогов и сборов, связанных с арендой.

Для оформления субсидии владелец и переселенец должны подать соответствующие документы в Пенсионный фонд, где решения принимаются в течение десяти дней.

Кроме того, действует программа Приютов, которая вознаграждает людей, приютивших внутренне перемещенных лиц. За каждого гостя владелец получает около 450 гривен в месяц.

Эта денежная помощь для ВПЛ с 1 июля в Киеве длится полгода с возможностью дальнейшего продления, если условия не изменяются. Заявки на участие в этой программе можно подавать как онлайн, так и в офисе Пенсионного фонда.

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