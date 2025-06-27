Місцеві мешканці хвилюються про новий удар по їхньому гаманцю через ймовірне підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Дніпрі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Дніпрі може вплинути на розмір щомісячних рахунків, що буде не дуже приємною новиною для місцевих, повідомляє Politeka.

Хоча не всі розцінки зазнають коригування, певні оновлення все ж можуть відбутися. Говорячи про підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Дніпрі, варто, перш за все, згадати електроенергію.

За інформацією компанії YASNO, для побутових споживачів ситуація не зміниться. Вартість залишиться на рівні 4.32 за одну кіловат-годину. Такий рівень діятиме щонайменше до жовтня 2025 року.

Власники двозонних лічильників, як і раніше, можуть економити, адже в нічний час електроенергія коштує лише 2.16 за кіловат-годину. Що стосується газу, то і тут без сюрпризів. «Нафтогаз України» продовжує постачати ресурс для побутових споживачів за 7.96 за кубометр. Ціна фіксована до кінця квітня 2026 року.

Інші постачальники пропонують свої умови, і розцінки можуть коливатись від 7.79 до майже 10 гривень. Тож цифри у квитанціях залежать ще й від компанії, з якою укладено договір.

Водночас з водопостачанням ситуація трохи складніша. Загальнодержавні розцінки залишаються без змін, однак місцева влада має право ухвалювати власні рішення. Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Дніпрі цілком може торкнутися саме вартості води та водовідведення.

Навіть такі точкові зміни можуть вплинути на фінансове становище родин. Саме тому мешканцям радять вчасно передавати показники лічильників, не затягувати з оплатою та за можливості слідкувати за повідомленнями від постачальників.

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