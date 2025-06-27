Местные жители переживают о новом ударе по их кошельку из-за вероятного повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Днепре.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Днепре может повлиять на размер ежемесячных счетов, что станет не очень приятной новостью для местных, сообщает Politeka.

Хотя не все расценки подвергаются корректировке, определенные обновления все же могут произойти. Говоря о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Днепре, следует прежде всего упомянуть электроэнергию.

По информации компании YASNO, для бытовых потребителей ситуация не изменится. Стоимость останется на уровне 4.32 за один киловатт-час . Такой уровень будет действовать, по меньшей мере, до октября 2025 года.

Владельцы двухзонных счетчиков по-прежнему могут экономить, ведь в ночное время электроэнергия стоит всего 2.16 за киловатт-час . Что касается газа, то и здесь без сюрпризов. «Нефтегаз Украины» продолжает поставлять ресурс для бытовых потребителей за 7.96 за кубометр . Цена фиксирована до конца апреля 2026г.

Другие поставщики предлагают свои условия и расценки могут колебаться от 7.79 до почти 10 гривен. Так что цифры в квитанциях зависят еще и от компании, с которой заключен договор.

В то же время с водоснабжением ситуация несколько сложнее. Общегосударственные расценки остаются без изменений, однако местные власти вправе принимать собственные решения . Именно поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Днепре вполне может затронуть именно стоимость воды и водоотвода.

Даже такие точечные изменения могут отразиться на финансовом положении семей. Поэтому жителям советуют своевременно передавать показатели счетчиков, не затягивать с оплатой и по возможности следить за сообщениями от поставщиков.

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