Місцеві мешканці хвилюються через ймовірне підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Києві, тому розповідаємо, чого насправді варто очікувати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Києві зачепить майже кожну родину, тож варто уважно стежити за новинами, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Києві необмінно станеться, наголошують експерти. Проте, наразі ситуація ще стабільна.

Наприклад, електроенергія для побутових споживачів поки залишається за попередньою ставкою. У компанії YASNO повідомили, що ціна у розмірі 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину збережеться щонайменше до жовтня.

Це означає, що при помірному використанні електрики значного стрибка в рахунках не буде. Тим, у кого встановлені двозонні лічильники, варто знову звернути увагу на нічні розцінки. З 23 години до 7 ранку електрика коштує удвічі менше.

Щодо газу ситуація теж стабільна. У новому місяці вартість залишиться на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр для більшості українців. Це стандартна ціна від "Нафтогазу", яка діє до кінця квітня 2026 року.

Інші постачальники газу теж не анонсували змін. Проте в платіжках сума може трохи коливатися залежно від постачальника. Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Києві не стосується й водопостачання.

Ціни залишаються такими ж, як і на початку повномасштабного вторгнення. Але не у всіх регіонахможна видихнути. В окремих громадах місцева влада може самостійно коригувати розцінки на воду, навіть без схвалення регулятора.

Аналітики наголошують, що хоч поки ми не маємо здорожчання, це не дає підстав для повного розслаблення. Адже підприємствам в теперішніх умовах часто доводиться працювати собі у збиток. Тож, рано чи пізно, містяни таки зіштовхнуться із підняттям вартості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.