Местные жители переживают из-за вероятного повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Киеве, поэтому рассказываем, чего на самом деле стоит ожидать.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Киеве коснется почти каждой семьи, поэтому стоит внимательно следить за новостями, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Киеве непременно произойдет, подчеркивают эксперты. Тем не менее, ситуация еще стабильная.

К примеру, электроэнергия для бытовых потребителей пока остается по предварительной ставке. В компании YASNO сообщили, что цена в размере 4 гривны 32 копейки за киловатт-час сохранится по меньшей мере до октября.

Это означает, что при умеренном использовании электричества значительного скачка в счетах не будет. Тем, у кого установлены двухзонные счетчики, следует снова обратить внимание на ночную рассценку. С 23 часов до 7 утра электричество стоит вдвое меньше.

По газу ситуация тоже стабильная. В новом месяце стоимость останется на уровне 7 гривен 96 копеек за кубометр для большинства украинцев. Это стандартная цена от "Нефтегаза", которая действует до конца апреля 2026 года.

Другие поставщики газа тоже не анонсировали изменения. Однако в платежках сумма может несколько варьироваться в зависимости от поставщика. Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Киеве не касается и водоснабжения.

Цены остаются такими же, как и в начале полномасштабного вторжения. Но не во всех регионах можно выдохнуть. В отдельных общинах местные власти могут самостоятельно корректировать расценки на воду, даже без одобрения регулятора.

Аналитики подчеркивают, что пока мы не имеем удорожания, это не дает оснований для полного расслабления. Ведь предприятиям в нынешних условиях часто приходится работать себе в убыток. Так что рано или поздно горожане столкнутся с поднятием стоимости.

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