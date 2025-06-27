Міська влада закликає жителів врахувати gодорожчання проїзду в Сумській області під час планування поїздок.

Подорожчання проїзду в Сумській області стало наслідком звернення місцевих перевізників до міської ради, повідомляє Politeka.

Вони аргументували необхідність підвищення цін зростанням мінімальної зарплати, вартості запчастин та пального.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Глухівської міської ради від 24 квітня 2025 року.

Зокрема, на маршруті №6 («вул. Шевченка – вул. Путивльська»), який обслуговує ФОП Буйда Н.М., встановлено тариф у 15 гривень для дорослих і 10 гривень для дітей шкільного віку.

Аналогічна вартість проїзду затверджена на маршруті №8-П («с. Сліпород – вул. Заводська – Центр»), де перевізником виступає ФОП Дмитренко О.А.

Міська влада закликає жителів врахувати gодорожчання проїзду в Сумській області під час планування поїздок та наголошує, що зміни пов’язані з економічною ситуацією в країні.

Нагадаємо, підвищення цін на пересування громадським транспортом торкнулося також Київської області.

ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобуси. Так, вартість проїзду на маршрутах №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 грн за поїздку.

Зміни також торкнулися міжміських маршрутів: квиток з Долини до Києва коштує 115 гривень, а з Долини до Обухова – 45 гривень. В оголошеннях, розміщених у салонах автобусів, перевізник пояснює таке рішення зростанням собівартості перевезень: підвищенням цін на пальне, запчастини, страхування транспорту та оплату праці.

Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко підтвердив зміну цін.

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