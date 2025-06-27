Городские власти призывают жителей учесть подорожание проезда в Сумской области во время планирования поездок.

Подорожание проезда в Сумской области явилось следствием обращения местных перевозчиков в городской совет, сообщает Politeka.

Они аргументировали необходимость повышения цен ростом минимальной зарплаты, стоимости запчастей и горючего.

Согласно решению исполнительного комитета Глуховского городского совета от 24 апреля 2025 года.

В частности, на маршруте №6 («ул. Шевченко – ул. Путивльская»), обслуживаемом ФЛП Буйда Н.М., установлен тариф в 15 гривен для взрослых и 10 гривен для детей школьного возраста.

Аналогичная стоимость проезда утверждена на маршруте №8-П («с. Слипород – ул. Заводская – Центр»), где перевозчиком выступает ФЛП Дмитренко А.А.

Городские власти призывают жителей учесть подорожание проезда в Сумской области во время планирования поездок и подчеркивают, что изменения связаны с экономической ситуацией в стране.

Напомним, повышение цен на передвижение по общественному транспорту коснулось также Киевской области.

ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусы. Так, стоимость проезда по маршрутам №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 грн за поездку.

Изменения также коснулись междугородных маршрутов: билет из Долины в Киев стоит 115 гривен, а из Долины в Обухов – 45 гривен. В объявлениях, размещённых в салонах автобусов, перевозчик объясняет такое решение ростом себестоимости перевозок: повышением цен на горючее, запчасти, страхование транспорта и оплату труда.

Глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко подтвердил изменение цен.

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