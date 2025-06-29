Жителям столичного регіону знову варто готуватися до побутових незручностей через ймовірний графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області традиційно вводиться влітку, повідомляє Politeka.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області пояснюється проведенням гідравлічних випробувань. Це стандартна процедура для підготовки до зими.

Але саме влітку вона перетворюється на головну причину відсутності гарячого водопостачання у будинках. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що за цими роботами ховається прагнення міської влади зменшити споживання газу, який зараз у дефіциті.

Він підкреслює, що постачання зникає не на 7 чи 14 днів, як написано в оголошеннях. У деяких районах її не буває кілька місяців. Виглядає це так: на під'їздах з'являється оголошення про планові роботи. Потім минає 14 днів, а відновлення не відбувається.

Натомість, з'являється нове оголошення. І так по колу. За словами Попенка, технічно гідравлічні випробування можна провести за кілька днів. Але фактично їх затягують до середини або навіть до кінця літа.

Що стосується економічної сторони, то тут все зводиться до простих розрахунків. У зимовий період гаряче водопостачання є частиною опалення, тому її вартість для підприємств майже символічна.

Влітку ж вона стає основним продуктом. І щоб подати її в крани мешканців, треба витратити окремо газ, а це великі гроші. Саме тому графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області виникає не лише як технічна потреба, а як спосіб скоротити витрати.

У підприємстві "Київтеплоенерго" офіційно заявляють, що гаряча вода влітку буде подаватися у штатному режимі. Тимчасові обмеження можливі лише через аварії або у рамках планових випробувань.

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