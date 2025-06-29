Жителям столичного региона снова стоит готовиться к бытовым неудобствам из-за предполагаемого графика отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области.

График отключения воды в неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области традиционно вводится летом, сообщает Politeka.

График отключения воды в неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области объясняется проведением гидравлических испытаний. Это стандартная процедура подготовки к зиме.

Но именно летом он превращается в главную причину отсутствия горячего водоснабжения в домах. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что за этими работами скрывается стремление городских властей уменьшить потребление газа, который сейчас находится в дефиците.

Он подчеркивает, что поставки исчезают не на 7 или 14 дней, как написано в объявлениях. В некоторых районах ее не бывает несколько месяцев. Выглядит это так: на подъездах появляется объявление о плановых работах. Затем проходит 14 дней, а восстановление не происходит.

Зато появляется новое объявление. И так по кругу. По словам Попенко, технически гидравлические испытания можно провести за несколько дней. Но фактически их затягивают до середины или даже до конца лета.

Что касается экономической стороны, то здесь все сводится к простым расчетам. В зимний период горячее водоснабжение является частью отопления, поэтому ее стоимость для предприятий почти символична.

Летом она становится основным продуктом. И чтобы подать ее в краны жителей, нужно потратить отдельно газ, а это большие деньги. Поэтому график отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области возникает не только как техническая потребность, а как способ сократить расходы.

В предприятии "Киевтеплоэнерго" официально заявляют, что горячая вода летом будет подаваться в штатном режиме. Временные ограничения возможны только из-за аварий или в рамках плановых испытаний.

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