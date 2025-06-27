Подати заяву в Харкові та області на отримання нової грошової допомоги з 1 липня можна буде двома способами.

Нова грошова допомога з 1 липня в Харкові та області запроваджується відповідно до Порядку реалізації проекту, затвердженого Кабміном, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

На першому етапі нову грошову допомога з 1 липня в Харкові та області зможуть отримати ті сім’ї, які вже користуються певними державними виплатами.

Серед них — малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні сім’ї, а також сім’ї, що отримують тимчасову допомогу на дітей у випадках, коли батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги утримувати дитину або місце їхнього проживання залишається невідомим.

Важливо, що вже з 1 жовтня 2025 року до проєкту зможуть долучитися й інші, які відповідатимуть критеріям, визначеним урядовим порядком — зокрема, за рівнем доходу, складом сімейства, соціальним статусом і потребою в державній підтримці.

Подати заяву в Харкові та області на отримання нової грошової допомоги з 1 липня можна буде двома способами — або через електронну форму на порталі «Дія», або особисто, у паперовому вигляді, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Причому це можна зробити незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання уповноваженого представника родини.

Розмір визначатиметься індивідуально — як різниця між встановленим державою рівнем базової потреби та фактичними доходами родини. Базова сума для розрахунку становитиме 4500 гривень на одного члена сім’ї.

Для першого члена родини (яким зазвичай виступає заявник), а також для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи ця сума враховується повністю. Для кожного наступного дорослого члена родини вона становитиме 70% від базової величини.

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