Подать заявление в Харькове и области на получение новой денежной помощи с 1 июля можно будет двумя способами.

Новая денежная помощь с 1 июля в Харькове и области вводится в соответствии с Порядком реализации проекта, утвержденным Кабмином, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.

На первом этапе новую денежную помощь с 1 июля в Харькове и области смогут получить те семьи, которые уже пользуются определенными государственными выплатами.

Среди них — малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, а также, получающие временную помощь на детей в случаях, когда родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их проживания остается неизвестным.

Важно, что уже с 1 октября 2025 года к проекту смогут приобщиться и другие, отвечающие критериям, определенным правительственным порядком — в частности, по уровню дохода, составу семейства, социальному статусу и потребности в государственной поддержке.

Подать заявление в Харькове и области на получение новой денежной помощи с 1 июля можно будет двумя способами — либо через электронную форму на портале «Дія», либо лично, в бумажном виде, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Причем, это можно сделать независимо от места регистрации или фактического проживания уполномоченного представителя семейства.

Размер будет определяться индивидуально как разница между установленным государством уровнем базовой потребности и фактическими доходами семейства. Базовая сумма для расчета составит 4500 гривен на одного члена семейства.

Для первого члена семьи (которым обычно выступает заявитель), а также для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы, эта сумма учитывается полностью. Для каждого следующего взрослого члена семьи она составит 70% от базовой величины.

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