Завдяки особливому проєкту частина українців також зможе отримати підвищену пенсію у Запорізькій області з 1 липня

Підвищена пенсія у Запорізькій області з 1 липня буде надаватись українцям, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Підвищена пенсія у Запорізькій області з 1 липня буде виплачена деяким категоріям українців. Це стосується осіб, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Основна умова для нарахування надбавки — розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Нагадаємо, що державна вікова надбавка призначається в залежності від віку:

Ті, кому виповнилося 70 років, отримуватимуть щомісячну доплату до 300 грн, і ця надбавка виплачуватиметься до досягнення 75 років.

Особи віком від 75 до 80 років отримуватимуть щомісячно до 456 грн.

Громадяни, яким виповнилося 80 і більше років, матимуть право на надбавку в розмірі до 570 грн щомісяця.

Паралельно з цим Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України та Всесвітня продовольча програма ООН продовжують реалізацію програми додаткової фінансової підтримки пенсіонерів і людей з інвалідністю. Ця програма діятиме щонайменше до кінця липня 2025 року. Завдяки цьому проєкту частина українців також зможе отримати підвищену пенсію у Запорізькій області з 1 липня.

Допомога передбачає компенсацію різниці між загальним розміром щомісячної соціальної виплати людини і гарантованою сумою у 3250 гривень.

Право на цю підтримку мають пенсіонери, які отримують менше ніж 3250 грн щомісячно (включно з усіма доплатами), не отримували жодної іншої допомоги як внутрішньо переміщені особи чи від міжнародних організацій з березня 2023 року, і при цьому проживають у регіонах, де тривають чи можливі бойові дії.

Також на допомогу можуть розраховувати люди з інвалідністю, які не мають права на пенсію або мають інвалідність з дитинства, зокрема діти з інвалідністю. Вони повинні отримувати державну соціальну допомогу в розмірі меншому за 3250 гривень на місяць і також не отримувати жодної іншої гуманітарної чи грошової підтримки.

Подавати заяву на участь у програмі не потрібно. Грошова допомога нараховується автоматично і надходить тим же способом, яким особа зазвичай отримує пенсію або соціальні виплати — через банківську картку або доставкою Укрпоштою.

Варто зазначити, що допомога надається виключно тим особам, які відповідають зазначеним критеріям. Якщо умови не виконуються, нарахування не проводиться.

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