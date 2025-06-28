Благодаря особому проекту, часть украинцев также сможет получить повышенную пенсию в Запорожской области с 1 июля.

Повышенная пенсия в Запорожской области с 1 июля будет предоставляться украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Повышенная пенсия в Запорожской области с 1 июля будет выплачена некоторым категориям украинцев. Это касается лиц, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Основное условие для начисления надбавки – размер их пенсии не должен превышать 10 340 гривен.

Напомним, что государственная возрастная надбавка назначается в зависимости от возраста:

Те, кому исполнилось 70 лет, получат ежемесячную доплату до 300 грн, и эта надбавка будет выплачиваться до достижения 75 лет.

Лица от 75 до 80 лет будут получать ежемесячно до 456 грн.

Граждане, которым исполнилось 80 лет и более, будут иметь право на надбавку в размере до 570 грн ежемесячно.

Параллельно с этим, Министерство социальной политики, Пенсионный фонд Украины и Всемирная продовольственная программа ООН продолжают реализацию программы дополнительной финансовой поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью. Эта программа будет действовать, по меньшей мере, до конца июля 2025 года. Благодаря этому проекту, часть украинцев также сможет получить повышенную пенсию в Запорожской области с 1 июля.

Помощь предусматривает компенсацию разницы между общим размером ежемесячной социальной выплаты человека и гарантированной суммой в 3250 гривен.

Право на эту поддержку имеют пенсионеры, которые получают менее 3250 грн ежемесячно (включая все доплаты), не получали никакой другой помощи как внутренне перемещенные лица или от международных организаций с марта 2023 года, и при этом проживают в регионах, где продолжаются или возможны боевые действия.

Также на помощь могут рассчитывать люди с инвалидностью, не имеющие права на пенсию или имеющие инвалидность с детства, в том числе дети с инвалидностью. Они должны получать государственную социальную помощь в размере менее 3250 гривен в месяц и также не получать никакой другой гуманитарной или денежной поддержки.

Подавать заявление на участие в программе не нужно. Денежная помощь начисляется автоматически и поступает тем же способом, каким обычно получает пенсию или социальные выплаты — через банковскую карточку или доставкой Укрпочтой.

Следует отметить, что помощь предоставляется исключительно тем лицам, которые соответствуют указанным критериям.

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