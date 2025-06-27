У разі виникнення питань щодо роботи нової системи оплати за проїзд у Миколаєві або проблем із QR-кодом, пасажири можуть звертатися на гарячу лінію.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві зробила пересування містом зручнішим і доступнішим для пасажирів, повідомляє Politeka.

Сервіс із використанням єдиного QR-коду, що працює з усіма банками, став справжнім проривом у сфері міського транспорту. У квітні 2025 року мешканці та гості Миколаєва здійснили понад 207 тисяч оплат завдяки новій системі — повідомляє Politeka.

Однією з ключових переваг є можливість здійснювати пересадки між різними видами електротранспорту (трамвай, тролейбус) протягом 90 хвилин без додаткових платежів. Усе це — за фіксованим тарифом 8 гривень, що суттєво вигідніше за паперовий квиток вартістю 10 гривень. Такий підхід заохочує людей переходити на безготівкову форму розрахунку та зменшує витрати на поїздки.

Крім разових оплат, користувачі можуть придбати різноманітні проїзні квитки: на місяць, тиждень, 15 днів, а також студентські, туристичні (на одну чи дві доби) — всі вони діють на весь електротранспорт міста. Це не лише економія коштів, а й зручність для мешканців і туристів, які не хочуть щоразу думати про розрахунок.

Ще одна перевага — можливість розрахунку через картки з національним кешбеком. Достатньо додати картку до Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у салоні транспорту, обрати картку та підтвердити платіж. Усе відбувається швидко, без потреби мати готівку або шукати термінали.

Детальна інформація про вартість і види проїзних доступна на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс». У разі виникнення питань щодо роботи нової системи оплати за проїзд у Миколаєві або проблем із QR-кодом, пасажири можуть звертатися на гарячу лінію.

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