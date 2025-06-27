Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодіцним фондом Карітас в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", повідомляє Politeka.net.
Про це повідомила організація на своїй сторінці в соціальній мережі.
У межах реалізації проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», що впроваджується у співпраці з Caritas Ukraine та Агенцією ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine), мешканці Миколаєва чи області, які втратили своє житло внаслідок війни, можуть отримати допомогу з покращення умов проживання.
Що передбачає модернізація житла?
Проєкт охоплює комплекс робіт із ремонту та оновлення помешкань. До основних напрямів входить:
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заміна старих вікон і дверей на сучасні енергоефективні конструкції;
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ремонт чи відновлення балконів та лоджій;
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оновлення санвузлів, включаючи сантехніку та оздоблення;
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ремонт стель і підлог із заміною покриття за потреби.
Хто може претендувати на участь у проєкті?
Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони бойових дій після 24 лютого 2022 року й наразі проживають у місті Миколаїв.
Форми проживання, які підпадають під програму гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області:
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власна нерухомість;
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орендована нерухомість з правом викупу;
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житло, отримане в позичку чи кредит;
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безоплатне користування;
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стандартна оренда.
Основні критерії участі:
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рівень доходу на одного члена сім’ї не перевищує 6318 грн на місяць чи відсутність доходу (необхідна довідка про доходи);
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наявність однієї або кількох ознак вразливості, зокрема:
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одинокі матері/батьки або опікуни дітей;
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вагітні жінки чи матері з дітьми віком до 3 років;
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багатодітні родини (троє і більше неповнолітніх дітей);
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дитячі будинки сімейного типу;
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люди з інвалідністю або серйозними/хронічними захворюваннями;
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самотні літні особи (60+) або подружжя похилого віку без сторонньої підтримки.
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