Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО), але це не всі умови.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодіцним фондом Карітас в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила організація на своїй сторінці в соціальній мережі.

У межах реалізації проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», що впроваджується у співпраці з Caritas Ukraine та Агенцією ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine), мешканці Миколаєва чи області, які втратили своє житло внаслідок війни, можуть отримати допомогу з покращення умов проживання.

Що передбачає модернізація житла?

Проєкт охоплює комплекс робіт із ремонту та оновлення помешкань. До основних напрямів входить:

заміна старих вікон і дверей на сучасні енергоефективні конструкції;

ремонт чи відновлення балконів та лоджій;

оновлення санвузлів, включаючи сантехніку та оздоблення;

ремонт стель і підлог із заміною покриття за потреби.

Хто може претендувати на участь у проєкті?

Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони бойових дій після 24 лютого 2022 року й наразі проживають у місті Миколаїв.

Форми проживання, які підпадають під програму гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області:

власна нерухомість;

орендована нерухомість з правом викупу;

житло, отримане в позичку чи кредит;

безоплатне користування;

стандартна оренда.

Основні критерії участі:

рівень доходу на одного члена сім’ї не перевищує 6318 грн на місяць чи відсутність доходу (необхідна довідка про доходи);

наявність однієї або кількох ознак вразливості, зокрема: одинокі матері/батьки або опікуни дітей; вагітні жінки чи матері з дітьми віком до 3 років; багатодітні родини (троє і більше неповнолітніх дітей); дитячі будинки сімейного типу; люди з інвалідністю або серйозними/хронічними захворюваннями; самотні літні особи (60+) або подружжя похилого віку без сторонньої підтримки.



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