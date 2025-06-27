Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом Каритас в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила организация на своей странице в социальной сети.
В рамках реализации проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», внедряемого в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine), жители Николаева или области, потерявшие свое жилье в результате войны, могут получить помощь в улучшении условий проживания.
Что предполагает модернизация
Проект охватывает комплекс работ по ремонту и обновлению дома. В основные направления входит:
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замена старых окон и дверей на современные энергоэффективные конструкции;
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ремонт или восстановление балконов и лоджий;
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обновление санузлов, включая сантехнику и отделку;
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ремонт потолков и полов с заменой покрытия при необходимости.
Кто может претендовать на участие в проекте?
Гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ), выехавшие с временно оккупированных территорий, зоны боевых действий после 24 февраля 2022 года и проживающие в городе Николаев.
Формы проживания, подпадающие под программу гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области:
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собственная недвижимость;
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арендуемая недвижимость с правом выкупа;
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жилье, полученное в ссуду или кредит;
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безвозмездное пользование;
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стандартная аренда.
Основные критерии участия:
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уровень дохода на одного члена семьи не превышает 6318 грн в месяц или отсутствие дохода (необходима справка о доходах);
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наличие одного или нескольких признаков уязвимости, в частности:
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одинокие матери/родители или опекуны детей;
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беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет;
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многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);
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детские дома семейного типа;
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люди с инвалидностью или серьезными/хроническими заболеваниями;
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одинокие пожилые лица (60+) или пожилые супруги без посторонней поддержки.
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