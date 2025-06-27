Гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ), но это не все условия.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом Каритас в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила организация на своей странице в социальной сети.

В рамках реализации проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», внедряемого в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine), жители Николаева или области, потерявшие свое жилье в результате войны, могут получить помощь в улучшении условий проживания.

Что предполагает модернизация

Проект охватывает комплекс работ по ремонту и обновлению дома. В основные направления входит:

замена старых окон и дверей на современные энергоэффективные конструкции;

ремонт или восстановление балконов и лоджий;

обновление санузлов, включая сантехнику и отделку;

ремонт потолков и полов с заменой покрытия при необходимости.

Кто может претендовать на участие в проекте?

Гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ), выехавшие с временно оккупированных территорий, зоны боевых действий после 24 февраля 2022 года и проживающие в городе Николаев.

Формы проживания, подпадающие под программу гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области:

собственная недвижимость;

арендуемая недвижимость с правом выкупа;

жилье, полученное в ссуду или кредит;

безвозмездное пользование;

стандартная аренда.

Основные критерии участия:

уровень дохода на одного члена семьи не превышает 6318 грн в месяц или отсутствие дохода (необходима справка о доходах);

наличие одного или нескольких признаков уязвимости, в частности: одинокие матери/родители или опекуны детей; беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет; многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей); детские дома семейного типа; люди с инвалидностью или серьезными/хроническими заболеваниями; одинокие пожилые лица (60+) или пожилые супруги без посторонней поддержки.



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