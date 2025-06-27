В случае возникновения вопросов работы новой системы оплаты за проезд в Николаеве или проблем с QR-кодом, пассажиры могут обращаться на горячую линию.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве сделала передвижение по городу более удобным и доступным для пассажиров, сообщает Politeka.

Сервис с использованием единственного QR-кода, работающего со всеми банками, стал настоящим прорывом в сфере городского транспорта. В апреле 2025 года жители и гости Николаева произвели более 207 тысяч оплат благодаря новой системе, сообщает Politeka.

Одним из ключевых преимуществ является возможность пересадки между различными видами электротранспорта (трамвай, троллейбус) в течение 90 минут без дополнительных платежей. Все это — по фиксированному тарифу 8 гривен, что существенно выгоднее бумажного билета стоимостью 10 гривен. Такой подход поощряет людей переходить на безналичную форму расчета и уменьшает расходы на поездки.

Кроме разовых оплат, пользователи могут приобрести разнообразные проездные билеты: в месяц, неделю, 15 дней, а также студенческие, туристические (на одни или двое суток) — все они действуют на весь электротранспорт города. Это не только экономия средств, но и удобство для жителей и туристов, не желающих каждый раз думать о расчете.

Еще одно преимущество – возможность расчета через карты с национальным кэшбеком. Достаточно добавить карту в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в салоне транспорта, выбрать карту и подтвердить платеж. Все происходит быстро, без необходимости иметь наличные или искать терминалы.

Подробная информация о стоимости и видах проездных доступна на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс». В случае возникновения вопросов работы новой системы оплаты за проезд в Николаеве или проблем с QR-кодом, пассажиры могут обращаться на горячую линию.

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