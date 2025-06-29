Місцевим мешканцям вже надали графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області, тож розповідаємо, кому готуватися.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області торкнеться одразу кількох населених пунктів, а отже і тисяч споживачів, повідомляє Politeka.

Цього разу зміни у подачі природного блакитного палива пов’язані як із плановими ремонтами, так і з оновленням газових систем, інформують у місцевій газорозподільчій мережі.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області стосуватиметься зокрема мешканців Білої Церкви, Таращанської громади та Кожанки, що у Васильківському районі.

Частину робіт уже погоджено, і на кількох ділянках техніка та фахівці місцефої філії «Газмереж» розпочнуть роботи вже найближчими днями.

У Білій Церкві, 3 числа з 09:00 до 17:00, блакитне паливо тимчасово вимкнуть у багатоквартирних будинках на вулиці Ігоря Каплуненка,5 та Олеся Гончара,3. Це частина великого проєкту з реконструкції системи розподілу в місті.

У селі Журавлиха, що належить до Таращанського району, графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня у Київській області вступить у дію трохи раніше — з 1 числа. Роботи там будуть більш розтягнутими у часі, орієнтовно до 11-го.

Як пояснили газовики, йдеться про планове обслуговування мереж, тож фахівці мають пройти всі основні ділянки, перевірити герметичність, стан арматури й за потреби оновити окремі елементи. Ці технічні роботи дадуть змогу уникнути аварій у майбутньому.

У Кожанці, що у Васильківському районі, тимчасові незручності зачеплять будинки з понеділка до п'ятниці. Там фахівці працюватимуть на газопроводі середнього тиску. Це ділянка, яка потребує профілактичного обслуговування.

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